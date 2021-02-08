Младенца весом чуть более 1 кг выходили врачи в Тюмени

В Тюмени в областной клинической больнице врачи выходили недоношенного ребенка весом 1160 г. Его мать госпитализировали с болями в животе, а уже через несколько часов на свет появился малыш.

Ребенок родился на сроке 29–30 недель. Его сразу же доставили в отделение реанимации новорожденных.

В ОКБ № 2 оказывается многопрофильная медицинская помощь, в том числе и новорожденным. Сейчас младенца перевели в отделение патологии новорожденных. Он получает лечение, которое позволит ему развиваться в соответствии со своим возрастом. Мальчик активно растет благодаря интенсивной терапии и наблюдению врачей.

В общей сложности в течение 2020 года в этом отделении стационарную помощь получили 1552 ребенка, пишет megatyumen.ru.

12 января сообщалось, что в Подмосковье, в роддоме Пушкино, родился мальчик весом 5740 г. Женщина родила ребенка самостоятельно, без осложнений. Сотрудники признались, что готовились к рождению такого крупного малыша, но вес новорожденного их всё же удивил.