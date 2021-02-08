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Дети потушили снегом Вечный огонь в Санкт-Петербурге

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Четверо детей засыпали снегом Вечный огонь в Дворцовом парке Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел накануне и попал в камеры видеонаблюдения, запись с которых опубликовал телеканал.

На кадрах ролика видно, как дети гуляют рядом с мемориалом и в какой-то момент один из мальчиков бросает сначала одну горсть снега в Вечный огонь, а потом и вторую. В результате пламя погасло, а дети ушли.

Отмечается, что аварийные службы уже восстановили подачу газа в мемориал, а местные полицейские разыскали двух участников происшествия. Ими оказались ученики 4-го и 5-го класса школы. В настоящий момент решается вопрос о привлечении родителей школьников к ответственности. Дети были отпущены домой.

Это уже не первый подобный инцидент в Петербурге. Так, 17 января четверо хулиганов потушили Вечный огонь в центре мемориала «Борцам революции» на Марсовом поле. Как стало известно, четыре человека подошли к мемориалу и затушили его снегом, после чего скрылись с места происшествия.

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