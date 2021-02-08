Стали известны подробности ДТП с тремя погибшими под Саратовом

Виновником ДТП в Саратовской области, в результате которого три человека погибли и еще четверо пострадали, по предварительным данным, оказался водитель кроссовера. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Авария произошла накануне днем на дороге Базарный Карабулак — Вольск в районе села Вязовка, пишет RT. 62-летний водитель Chery Tiggo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Волгой», за рулем которой находился 56-летний мужчина. В результате оба водителя скончались, также погиб пассажир иномарки. Еще четверо пассажиров отечественного авто были госпитализированы с различными травмами, среди них трое малолетних детей, пишет НСН.

Прокуратура взяла под контроль ход проверки по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, пишет сайт kp.ru.

В воскресенье, 7 февраля, в регионе наблюдалось похолодание, синоптики распространили предупреждение о тумане и гололедице, а также о ветре с порывами до 19 м/с.

7 февраля сообщалось, что на трассе Екатеринбург — Челябинск столкнулись 20 автомобилей. Из-за происшествия пробка на указанном участке дороги растянулась на 3 км.