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Иосиф Пригожин рассказал о перенесенной тяжелой форме COVID-19

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Иосиф Пригожин и певица Валерия переболели коронавирусной инфекцией. Об этом продюсер рассказал в понедельник, 8 февраля, в своем Instagram.

Пригожин отметил, что инфекцию он и жена подхватили в Дубае. Артистка смогла перенести коронавирус на ногах, а вот продюсеру понадобилась помощь медиков.

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«В одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу. <…> И вот тут начался кошмар. Состояние ухудшалось с каждой минутой, меня подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось всё хуже», — написал Пригожин в социальной сети.

Муж певицы Валерии отметил, что его болезнь развивалась по самому плохому сценарию, однако он смог выжить благодаря поддержке родных и грамотному лечению.

Пригожин отметил, что больше всего сейчас жалеет о том, что не сделал прививку от COVID-19 препаратом «Спутник V».

«Мои дорогие, не делайте моей ошибки, которая может стоить вам жизни. Делайте прививку при первой возможности. Находясь в больнице, с гордостью смотрел мировые новости о международном признании нашей вакцины «Спутник V», — добавил продюсер.

4 февраля сообщалось, что народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная в конце декабря с COVID-19, выздоровела. Ожидается, что в ближайшее время, если положительная динамика состояния артистки продолжится, ее выпишут из больницы.

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