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В Саратове задержали депутата облдумы Николая Бондаренко

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Правоохранители задержали в Саратове депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко. Об этом в понедельник, 8 февраля, рассказала первый секретарь Саратовского обкома партии Ольга Алимова.

«Только что стало известно, что задержан депутат-коммунист Саратовской областной думы Николай Бондаренко», — отметила она в своем Telegram-канале, добавив, что подробности не известны.

Как уточняется, полицейские встретили политика в подъезде его дома и доставили в отдел.

Полиция пока не дала официального комментария. Подробности выясняются.

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