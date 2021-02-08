Пропавшая в горах Чечни группа людей найдена

Пропавшие в горно-лесистой местности Чечни люди обнаружены. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в региональном МЧС.

«Ушедшая группа в лес вышла в районе села Аншты», — передает РЕН ТВ заявление ведомства.

Об исчезновении 14 человек в горах Чечни стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что люди пропали в районе села Бамут Сунженского района. Они не выходили на связь, и к их поискам приступили спасатели.

По информации источников ТАСС в экстренных службах, все пропавшие — жители Ачхой-Мартана. Утром 7 февраля они ушли в лес для сбора черемши. Отмечалось, что в местности, где пропали люди, нет сотовой связи.