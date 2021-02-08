Пехотным батальонам британской армии не хватает боеспособных солдат

Британской армии не хватает боеспособных военнослужащих. Проблемы возникли в 32 из 33 пехотных батальонов страны, сообщает Daily Mail. В издании назвали несколько причин. Среди них — низкая зарплата и ужасные условия проживания солдат, передает телеканал «Известия». С дефицитом кадров столкнулись даже элитные подразделения. В Шотландской дивизии могут отправить на поле боя всего 339 человек. При этом для выполнения задач в полном объеме требуется 603 солдата. Расходы на оборону сокращают, ситуация может стать хуже из-за сокращения расходов на оборону.

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