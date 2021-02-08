Полиция начала проверку из-за сообщений о «минировании» в школах России

Полиция проводит проверку, после того как в одной из социальных сетей начали публиковаться сообщения об угрозе взрывов в школах. Об этом стало известно в понедельник, 8 февраля.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, в Москве мужчина обратился к правоохранителям с информацией о том, что в соцсетях распространяются данные о минировании.

Ранее утром в школах Сибири и Дальнего Востока из школ начали массово эвакуировать учеников из-за угрозы взрывов. Так, в понедельник занятия были прерваны в школах Красноярска, Приморского края, Сахалинской области, Чукотки, Благовещенска.

К настоящему моменту учебный процесс в 149 школах Сахалина восстановлен. После проверок информация о минировании не подтвердилась.

«Важно было исключить возможные угрозы для школьников, проверить поступившую тревожную информацию. К счастью, она не подтвердилась, и школы возвращаются к обычному режиму работы. Уже сегодня пройдут занятия второй смены в тех учреждениях, где они предусмотрены. Завтра образовательный процесс продолжится», — цитирует пресс-служба Сахалинской области министра образования региона Анастасию Китаеву.

Сообщения о минировании школ не подтвердились и в других регионах.

В администрации Благовещенска (Амурская область) также сообщили об отмене занятий первой смены. После проверок информация о минировании не подтвердилась. В 10 школах уроки начались по расписанию, так как они были проверены до начала учебного процесса, а в других 11 школах начало занятий перенесли.