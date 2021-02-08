Дело возбудили после гибели людей при сходе снега с крыши в Алтайском крае

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» после схода снега с крыши одного из местных зернохранилищ. В результате ЧП погибли четыре человека. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

По данным следователей, ЧП произошло на территории Смазневского элеватора в Заринском районе, где проводились работы по очистке кровли зерносклада. Все погибшие являются рабочими.

«Следователи проводят осмотр места происшествия. Следствием назначены необходимые судебные экспертизы, ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу», — отметили в ведомстве.

О произошедшем стало известно ранее в этот же день. Сошедший с крыши зернохранилища снег засыпал восемь человек, четверо из которых погибли, а одному требовалась помощь медиков. Остальные от госпитализации отказались.

Сообщалось, что губернатор региона Виктор Томенко поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим, на место происшествия были направлены три бригады скорой помощи.