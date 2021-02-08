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МИД России заявил о контрасте слов Борреля в Москве и в Брюсселе

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В России удивились итогам, которые глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель подвел после своего визита в Москву. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Там уточнили, что оценки политика не соответствуют предыдущим его заявлениям.

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«С удивлением ознакомились с оценками Борреля итогов визита, они сильно контрастируют с его заявлениями, данными на пресс-конференции в Москве», — приводит сообщение дипведомства ТАСС.

По данным министерства, Боррель мог бы дать собственную оценку поездке в Москву в ходе итоговой пресс-конференции с главой российского ведомства Сергеем Лавровым, так как «никто его не ограничивал ни во времени, ни в формате». Также об итогах переговоров высказалась и Россия в присутствии политика.

Кроме того, в МИД РФ допустили, что главе евродипломатии после возвращения из Москвы объяснили алгоритм оценки визита.

«Но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — заключили в дипведомстве.

Ранее в феврале Боррель заявил, что Россия якобы не заинтересована в стабилизации отношений с Евросоюзом. Он добавил, что пресс-конференция была организована «агрессивно», и напомнил о высылке трех дипломатов ЕС в ходе своего визита. По мнению политика, в РФ не захотели использовать возможность для более конструктивного диалога с ЕС.

Также глава дипломатии Евросоюза отмечал, что отношения Евросоюза и России далеки от удовлетворительных, однако дипломатические каналы для обмена мнениями должны оставаться открытыми.

Боррель прибыл в Москву 4 февраля и пробыл там до 6 февраля. Глава дипломатии ЕС встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и общественными организациями России.

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