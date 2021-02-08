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Матвиенко оценила реакцию России на современные вызовы

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Россия реагирует на вызовы современности как лидер, а ее достижения признаются во всем мире. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Считаю, что на крупнейшие вызовы современности Россия и сегодня способна реагировать как безусловный лидер. Самый яркий пример: всё больше стран регистрируют нашу вакцину против коронавируса, спрос на нее растет», — отметила она в своем блоге на сайте Совфеда.

Политик напомнила, что ранее, в феврале, медицинский журнал The Lancet опубликовал статью с результатами третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V», чем подтвердил ее эффективность и безопасность.

По словам Матвиенко, подобных примеров в России существует множество, она выразила уверенность в том, что граждане воспринимают свою страну как лидера.

Парламентарий добавила, что сенаторы принимают участие в обсуждении научного потенциала РФ внутри страны и на международном уровне. Матвиенко подчеркнула, что власть, ученые и предприниматели должны быть нацелены на прорывные достижения.

«Сегодня как воздух нужны современные, актуальные подходы, причем не просто модернизированные, а совершенно новые, абсолютно иные», — заявила она.

Одной из ключевых целей текущего года, признанного Годом науки и технологий, станет создание действенных механизмов, позволяющих людям реализовать творческий потенциал и заняться «практическим созиданием», заключила спикер Совфеда.

Издание The Lancet 2 февраля опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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