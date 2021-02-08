Два человека пострадали при пожаре в 23-этажном здании в Екатеринбурге

Два человека отравились продуктами горения в результате пожара в 23-этажном административном здании, расположенном на улице Белинского в Екатеринбурге. Пострадавших госпитализировали, сообщает в понедельник, 8 февраля, пресс-служба регионального главка МЧС.

Всего из здания, по последним данным, были спасены 23 человека, в том числе шесть с помощью масок дыхательных аппаратов.

К 08:14 мск открытое горение удалось ликвидировать. Отмечается, что работа пожарных была усложнена сильным задымлением. Для координации действий сил и средств был развернут штаб пожаротушения.

На месте ЧП работают 63 человека, 14 единиц спецтехники и 16 звеньев газодымозащитной службы. В ведомстве добавили, что наращивают группировку сил для тушения пожара.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

«По предварительной информации, горят электрощитки с 1-го по 9-й этаж в 23-этажном административном здании», — отметили в МЧС.

О пожаре в высотке стало известно ранее в этот же день. Сообщалось, что электрощитки загорелись на площади 30 кв. м. Здание было полностью обесточено.

Кроме того, портал Е1 сообщал, что из окна 13-го этажа здания мужчина просил о помощи. По данным журналистов, сотрудники МЧС пыталась подогнать к зданию высотную пожарную технику, однако въезд к дому оказался закрыт.