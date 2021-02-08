Москвичи в День России смогут пожениться на необычных площадках

Жители Москвы смогут сыграть свадьбу в День России, 12 июня, на необычных площадках. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщается на официальном портале мэра столицы.

Как уточняется, церемонии будут проходить во дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5, Шипиловском отделе ЗАГС.

«Впервые торжественные церемонии бракосочетания в праздничный день, День России, будут проходить не только в отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания, но и на необычных площадках столицы», — говорится в сообщении.

В частности, молодоженам предложили зарегистрировать брак в усадьбе Муравьевых-Апостолов и особняке Royal. В 2020 году церемонии бракосочетания проходили в Шипиловском и Гагаринском отделах ЗАГС.

День России — государственный праздник, который население страны отмечает 12 июня.

Ранее, в январе, стало известно, что в Москве в День всех влюбленных, который отмечается 14 февраля, планируют пожениться более 50 пар. Праздничный день придется на воскресенье, которое является выходным днем для отделов ЗАГС. В этой связи церемонии проведут во Дворцах бракосочетания № 1 (Грибоедовский ЗАГС) и № 3, которые работают каждый день.

По информации ЗАГС, в прошлом году 14 февраля поженились около 500 пар. Подать заявление на регистрацию брака в Москве можно онлайн, через единый портал госуслуг, а также лично в отделе ЗАГС.