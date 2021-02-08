Глава минприроды Приморья ушел в отставку

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Игорь Степаненко покинул пост по собственному желанию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального правительства.

«Уволен с 5 февраля по собственному желанию. И.о. [исполняющим обязанности] министра назначена [его заместитель] Наталья Федорец», — рассказал собеседник агентства.

По информации ИА PrimaMedia, причиной ухода Степаненко с должности является переход на новое место работы.

Игорь Степаненко возглавил министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья в конце 2019 года. До этого, с декабря 2016 года, занимал пост вице-губернатора Приморского края. Кроме того, в 2018 году Степаненко выдвигал свою кандидатуру на выборах губернатора региона.

27 января стало известно, что мэр города Клинцы Брянской области Федор Сушок подал заявление о досрочной отставке. Причины его решения не сообщались.