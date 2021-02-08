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Происшествия
В Алтайском крае при сходе снега с крыши погибли четыре человека

В Алтайском крае при сходе снега с крыши погибли четыре человека

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Четыре человека погибли при сходе снега с крыши зернохранилища в Алтайском крае, сообщило региональное правительство в понедельник, 8 февраля.

Инцидент произошел в селе Смазнево, под снежными завалами оказались восемь человек.

«Поисковые отряды уже извлекли из-под завала восемь человек. Четверо из извлеченных из-под снега погибли. Состояние одного пострадавшего требует оказания медицинской помощи», — сказано в сообщении в Telegram-канале правительства .

Губернатор региона Виктор Томенко поручил принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим, на место происшествия были направлены три бригады скорой помощи.

Отмечается, что один пострадавший был вывезен для оказания медицинской помощи в Заринск, остальные от госпитализации отказались.

В конце января в Алтайском крае мужчина пострадал от схода снежной массы высотой 2 м, которая обрушилась с крыши двухэтажного дома. Пострадавшего госпитализировали в ближайшую больницу в бессознательном состоянии.

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