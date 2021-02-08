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Более 50% пенсионеров в мегаполисах намерены работать по специальности

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В российских мегаполисах 55% пенсионеров хотят продолжить трудовую деятельность по специальности, говорится в исследовании SuperJob.

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Согласно анализу 32 тыс. резюме соискателей пенсионного возраста, размещенных на сайте сервиса за последние два месяца, мужчины-пенсионеры в среднем (87%) чаще женщин (70%) хотели бы остаться работать по своей специальности.

Лидером по числу желающих работать по специальности мужчин пенсионного возраста оказалась Москва. В столице намерены продолжить трудиться 95% таких соискателей, второе место занимает Пермь с 92%, третье поделили Санкт-Петербург и Краснодар (по 91%).

Доля вышедших на пенсию женщин, готовых продолжить работать по специальности, наиболее высока в Москве (87%), а также в Омске (86%) и Красноярске (84%).

Чаще всего мужчины-пенсионеры хотят работать на руководящих должностях, а также им интересна работа в сфере инженерии и квалифицированной рабочей силы. Женщины реже претендуют на руководящие должности, предпочитая позиции бухгалтеров и администраторов.

При этом около 8% женщин и 7% мужчин от общего числа экономически активных пенсионеров приходится на Санкт-Петербург. Там по специальности ищут работу 91% мужчин пенсионного возраста и 79% женщин.

«В городе на Неве зарплатные ожидания пенсионеров-женщин в среднем составляют 50 тысяч рублей, мужчин — 65 тысяч рублей, что вполне соответствуют среднерыночным цифрам (52 тысячи и 66 тысяч рублей соответственно)», — цитирует исследование «РИА Новости» в понедельник, 8 февраля.

В столице 7% от общего числа соискателей составляют женщины-пенсионеры, 5% — мужчины. При этом 95% мужчин-соискателей пенсионного возраста и 87% женщин желают трудоустроиться по своей специальности. Так же, как и в Петербурге, в Москве приоритетными остаются руководящие должности.

Столичные пенсионерки, готовые продолжить работать, в среднем хотят получать порядка 72 тыс. рублей, что, как отмечается, практически является нормой рыночных показателей. Мужчины-пенсионеры из столицы претендуют на зарплату в 80 тыс. рублей в месяц, при этом соискатели того же пола старше 18 лет хотят получать в среднем 86 тыс. рублей.

Зарплатные ожидания оказались ниже среднерыночных у женщин-соискателей пенсионного возраста из Омска. В то же время женщины-пенсионеры в Екатеринбурге, Воронеже, Ростове-на-Дона, Красноярске и Краснодаре хотят получать больше этого показателя.

Ниже средней цифры по региону оказались запросы пенсионеров-мужчин в Нижнем Новгороде и Краснодаре, а выше — в Казани и Новосибирске.

Ранее в понедельник сообщалось, что почти четверть россиян считают, что для комфортного отдыха на пенсии им в качестве сбережений необходимо 20-50 млн рублей.

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