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Apple и Hyundai не смогли договориться о выпуске электромобилей
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Apple и Hyundai не смогли договориться о выпуске электромобилей

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Компании Apple и Hyundai Motor Company не смогли достичь договоренностей о совместном выпуске самоуправляемого автомобиля с электродвигателем, говорится в заявлении автопроизводителя.

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«Мы не ведем переговоров с Apple о разработке самоуправляемых транспортных средств», — цитирует заявление Reuters 8 февраля.

Отмечается, что Hyundai и частично принадлежащая ей компания Kia Motor ранее вели переговоры, однако те завершились безрезультатно.

В Hyundai указали, что в настоящий момент ведут переговоры со множеством компаний о разработке беспилотных электромобилей, но всё это находится на начальной стадии.

После информации о безрезультатных переговорах, отмечает агентство, акции Hyundai упали на 4,2%, а стоимость ценных бумаг Kia Motor снизилась на 12%.

О том, что компании находятся на финальной стадии переговоров по выпуску электромобилей к 2024 году, писал CNN Bisness 3 февраля. По информации издания, Apple намеревалась инвестировать в проект $3,6 млрд.

23 декабря основатель компании-автопроизводителя Tesla Илон Маск рассказал, что в прошлом предлагал приобрести компанию главе Apple Тиму Куку, однако тот не проявил интереса. Таким образом Маск отреагировал на информацию издания Economic Daily о том, что Apple вскоре выпустит свой электромобиль.

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