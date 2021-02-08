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Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре

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Английский шеф-повар Маркус Уоринг перечислил главные ошибки при приготовлении картофельного пюре, пишет Birmingham Live в воскресенье, 7 февраля.

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По словам Уоринга, распространенной ошибкой является нарезание картофеля на разные по размеру дольки, так как есть риск переварить более маленькие кусочки. Это сделает блюдо водянистым и безвкусным.

Также не следует варить картофель на слишком сильном огне, отметил Уоринг. Нарезанные дольки нужно варить в подсоленной воде на небольшом огне, иначе снаружи они будут переварены еще до того, как будет готова «середина».

После этого следует слить воду из посуды и дать картофелю «отдохнуть» в течение пяти минут. В готовое блюдо можно добавить сливочное масло, сыр или зелень, при этом пюре в этот момент должно иметь достаточную температуру, заключил Уоринг.

Ранее американский шеф-повар Дэн Клугер поделился рецептом приготовления идеальной, по его мнению, хрустящей жареной картошки всего за 20 минут. Он рассказал, что сперва следует приготовить мелкий картофель, поскольку на крупную понадобится больше времени.

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