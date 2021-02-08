Роспотребнадзор открыл горячую линию по качеству косметики и духов

Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции, сообщается на сайте ведомства в понедельник, 8 февраля.

В период с 8 февраля по 19 февраля специалисты проконсультируют россиян о действующих правовых актах, устанавливающих обязательные требования в отношении косметики и парфюма, также ответят на вопросы о маркировке таких товаров.

Кроме того, специалисты ведомства дадут практические рекомендации о том, как правильно выбрать такие товары в магазинах, в том числе дистанционно, а также расскажут о правилах их обмена и возврата.

Получить бесплатную консультацию можно по номеру телефона 8 (800) 555-49-43.

В ноябре в Роспотребнадзоре рассказали, на что следует обращать внимание при выборе парфюмерии и косметики. Так, в первую очередь следует узнать срок годности товара, а также изучить его состав и противопоказания.