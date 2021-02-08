В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 8 февраля

Облачная погода и местами гололедица ожидаются в Москве в понедельник, 8 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит –14... –12 градусов, к ночи столбики термометров опустятся до –27... –25.

Согласно прогнозам синоптиков, ветер будет иметь западное и северо-западное направление, 2–7 м/с. Атмосферное давление сохранится в пределах 751–753 мм ртутного столба.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура в столичном регионе на текущей неделе упадет до минус 30 градусов мороза. По его словам, наиболее холодным периодом станут 9–10 февраля.

Кроме того, метеоролог предупредил жителей Центрального федерального округа (ЦФО), что в ближайшую неделю потепления не будет.