Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Красноярске отменили школьные занятия учащихся первой смены
Мир
Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии
Общество
Русскоговорящим иностранцам дадут особые визы для въезда в РФ
Общество
Вильфанд предупредил жителей ЦФО о сильных морозах в ближайшую неделю
Мир
ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca после его критики FT
Мир
Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива
Армия
Российские военные предложили гарантированную защиту от агрессии НАТО
Общество
В Магаданской области объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды
Общество
Минздрав рекомендовал пять препаратов для лечения COVID-19

Врач дал рекомендации по выбору одежды в морозы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С наступлением сильных морозов рекомендуется носить четыре слоя одежды, перчатки под варежки, а также шарфы. Об этом 8 февраля заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Выделение тепла: почему россиянам отключают отопление в морозы
Зимой никаких профилактических работ проводиться не может, говорят эксперты

«Хорошо согревают ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними. Обязательно надо носить шарф. Если даже сразу он покажется излишним, положите его с собой в сумку. При длительном пребывании на улице им можно укутать лицо. Головной убор должен быть непродуваемым и закрывать уши», — приводит его слова «РИА Новости».

Обувь должна быть теплой и свободной, чтобы можно было носить теплые носки, не сдавливая ступню. Кожу лица и рук рекомендуется намазать плотным кремом с жировой основой примерно за полчаса-час до выхода из дома. Шапку и перчатки надо надевать еще в тепле, а не после выхода на улицу. Если предстоит длительное пребывание на морозе, стоит обратить внимание на различные термоаксессуары вроде согревающих стелек.

При необходимости часто пользоваться телефоном на морозе рекомендуется использовать голосовой набор номеров, наушники. Также можно надеть перчатки с открытыми кончиками пальцев, а сверху варежки, чтобы меньше оголять руку при пользовании телефоном.

«Если вы долго вынуждены находиться на улице, то старайтесь активнее двигаться, время от времени заходите в теплое помещение. Можно выпить горячий чай в кафе, а собираясь на длительную прогулку, взять с собой и термос с горячим напитком. Но только не алкоголь. Алкоголь дает эффект согревания только в первые минуты, а затем приводит к еще большему замерзанию», — подчеркнул Тяжельников.

Врач добавил, что переохлаждение можно определить по начавшемуся ознобу. В таком случае, необходимо сразу предпринять меры для согревания. Обморожение второй степени ощутим жжением, иногда болью. Третья и четвертая степень обморожения еще более болезненны и приводят к отмиранию тканей.

5 февраля метеорологи предупредили москвичей о самых холодных днях этой зимы, которые ожидаются 9 и 10 февраля. По данным столичного метеобюро, ночью температура воздуха может опуститься до –30 градусов, днем столбики термометров покажут от –22 до –25 градусов. В Подмосковье температура может снизиться до –27 градусов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021