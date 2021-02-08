Врач дал рекомендации по выбору одежды в морозы

С наступлением сильных морозов рекомендуется носить четыре слоя одежды, перчатки под варежки, а также шарфы. Об этом 8 февраля заявил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Хорошо согревают ворсистые материалы, шерсть. Одеваться нужно в несколько слоев. Три-четыре слоя сохранят тепло за счет воздуха между ними. Обязательно надо носить шарф. Если даже сразу он покажется излишним, положите его с собой в сумку. При длительном пребывании на улице им можно укутать лицо. Головной убор должен быть непродуваемым и закрывать уши», — приводит его слова «РИА Новости».

Обувь должна быть теплой и свободной, чтобы можно было носить теплые носки, не сдавливая ступню. Кожу лица и рук рекомендуется намазать плотным кремом с жировой основой примерно за полчаса-час до выхода из дома. Шапку и перчатки надо надевать еще в тепле, а не после выхода на улицу. Если предстоит длительное пребывание на морозе, стоит обратить внимание на различные термоаксессуары вроде согревающих стелек.

При необходимости часто пользоваться телефоном на морозе рекомендуется использовать голосовой набор номеров, наушники. Также можно надеть перчатки с открытыми кончиками пальцев, а сверху варежки, чтобы меньше оголять руку при пользовании телефоном.

«Если вы долго вынуждены находиться на улице, то старайтесь активнее двигаться, время от времени заходите в теплое помещение. Можно выпить горячий чай в кафе, а собираясь на длительную прогулку, взять с собой и термос с горячим напитком. Но только не алкоголь. Алкоголь дает эффект согревания только в первые минуты, а затем приводит к еще большему замерзанию», — подчеркнул Тяжельников.

Врач добавил, что переохлаждение можно определить по начавшемуся ознобу. В таком случае, необходимо сразу предпринять меры для согревания. Обморожение второй степени ощутим жжением, иногда болью. Третья и четвертая степень обморожения еще более болезненны и приводят к отмиранию тканей.

5 февраля метеорологи предупредили москвичей о самых холодных днях этой зимы, которые ожидаются 9 и 10 февраля. По данным столичного метеобюро, ночью температура воздуха может опуститься до –30 градусов, днем столбики термометров покажут от –22 до –25 градусов. В Подмосковье температура может снизиться до –27 градусов.