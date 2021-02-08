В Магаданской области возбудили дело после гибели людей при пожаре

Следователи возбудили уголовное дело после пожара в поселке Стекольный, в котором погибли три человека. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Магаданской области в понедельник, 8 февраля.

Возгорание произошло в квартире дома на улице Зеленая утром в воскресенье. Позже на месте происшествия спасатели обнаружили тела мужчины (1959 года рождения), женщины (1979 года рождения) и ребенка (2011 года рождения).

По результатам проверочных мероприятий было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). На месте происшествия работают следователи-криминалисты. В ходе расследования предстоит установить причины возгорания и смерти жильцов, провести судебные экспертизы.

Расследование продолжается.

Ранее в понедельник сообщалось, что при пожаре в жилом доме в Якутске погиб человек, еще один пострадал.