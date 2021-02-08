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Большинство американцев выступили за запрет госдолжностей для Трампа

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Более половины (56%) американцев поддерживают процедуру импичмента экс-президента США Дональда Трампа, а также запрет для него занимать государственные должности в будущем. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos/ABC News, опубликованные 7 февраля.

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В частности, за такой вариант развития событий проголосовали 56% респондентов. Против запрета госдолжностей для бывшего главы Белого дома выступают 43% участников опроса.

При этом, отвечая на вопрос о радикальных экстремистах, 42% опрошенных заявили, что их нужно искать среди сторонников Республиканской партии. Чуть больше четверти (26%) респондентов уверены, что таких больше среди демократов.

Заседание сената США по делу об импичменте Трампа пройдет во вторник, 9 февраля. В случае вынесения импичмента Трамп не сможет в будущем занимать высокие политические должности. Сам бывший американский лидер отказался выступать на процессе.

Сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне 6 января. Они ворвались в Капитолий, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе столкновений с полицией пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.

13 января палата представителей конгресса США проголосовала за принятие резолюции по импичменту Трампа за «подстрекательство к мятежу».

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