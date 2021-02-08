В Красноярске отменили школьные занятия учащихся первой смены

Во всех школах Красноярска отменили занятия первой смены, сообщили в Главном управлении образования администрации города.

На данный момент в учебных заведениях работают сотрудники правоохранительных органов.

«Занятия первой смены в школах отменены. Родители предупреждены. В школах идет проверка сотрудниками полиции», — пишет «РИА Новости» в понедельник, 8 февраля.

Ранее в ряде регионов Дальнего Востока были инициированы проверки школьных зданий после сообщений о минировании. Учебные заведения были закрыты в Сахалинской области и на Чукотке, учащиеся были эвакуированы. Сообщалось, что учебный процесс возобновят после завершения проверок.

После проверок информация о минировании не подтвердилась. Сообщалось, что школы Сахалинской области и Благовещенска вернулись к штатному режиму работы.