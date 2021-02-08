На Камчатке закрыли движение на дороге протяженностью 435 км

На северо-западе Камчатского края закрыли для движения транспорта участок дороги протяженностью 435 км. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 8 февраля на сайте краевого управления МЧС России.

«Ограничено движение для всех видов транспорта на участке с 0-го по 435-й км автозимника Анавгай–Палана. Трассу закрыли в превентивных целях в связи с ограниченной видимостью, обильными снежными осадками и сильным ветром», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало автомобилистам воздержаться от поездок по данному маршруту. Об открытии дороги будет объявлено дополнительно.

В понедельник также было объявлено экстренное предупреждение во всех районах Магаданской области в связи с неблагоприятными погодными условиями.