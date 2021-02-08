Эксперт рассказал о нежелательных примесях в водопроводной воде

Гендиректор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар рассказал, как следует избавляться от нежелательных примесей в водопроводной воде.

По словам эксперта, для обеззараживания водопроводной воды от микроорганизмов ее предварительно подвергают хлорированию. После этой процедуры в случае всех нормативов вода становится безопасной для употребления. И взрослые могут пить ее без ограничений, однако для детей стоит провести дополнительную очистку воды из-под крана.

Гончар отметил, что в ней могут оставаться следовые концентрации хлорорганических соединений имеются. Это канцерогены, которые имеют свойство накапливаться, их очень сложно выводить из организма. При этом никакие другие способы, типа кипячения и отстаивания, от них не очищают.

«Лучше самое простое устройство кувшинного типа иметь дома хотя бы для детей. Если для взрослого человека не опасно пить воду из-под крана, то у детей эти вещества могут дать кумулятивный эффект. В некоторых городах, где коммунальные службы безудержно хлорируют воду, получается огромная концентрация хлорорганики, и, если ее не очищать, впоследствии практически гарантирована онкология. Это самое опасное, что может быть», — цитирует его радио Sputnik в понедельник, 8 февраля.

Если человек налил в стакан воду и увидел мутную взвесь, то это, скорее всего, растворенные газы кислород и азот. После того, как жидкость отстоится, они улетучатся, отметил эксперт. Если образуется накипь, то это соли кальция и магния, которые являются строительным веществом для ногтей, волос и зубов, и это самое безобидное, что может быть в водопроводной питьевой воде, пояснил Гончар.

Накануне сообщалось, что в Хунзахском районе Дагестана водой отравились 74 человека. Большинство отравившихся — дети из села Арани. Основные симптомы, на которые они жаловались: диарея, тошнота, слабость, боли в животе и повышенная температура.