Не менее трех человек пострадали при землетрясении на Филиппинах

Не менее трех человек пострадали во время землетрясения магнитудой 6,1 на филиппинском острове Минданао, сообщает ABS-CBN в понедельник, 8 февраля.

По данным Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, эпицентр землетрясения был зафиксирован в провинции Давао-дель-Сур.

Кроме того, в городе Котабато землетрясение повредило восемь домов и две церкви, а в провинции Султан-Кударат пострадала больница.

Накануне в этой же провинции произошло землетрясение магнитудой 6,2.