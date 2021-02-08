Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии
Общество
Русскоговорящим иностранцам дадут особые визы для въезда в РФ
Общество
Вильфанд предупредил жителей ЦФО о сильных морозах в ближайшую неделю
Мир
ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca после его критики FT
Мир
Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива
Экономика
В ФНС заявили о необходимости создания маркетплейса по банкротству
Экономика
Мягкую политику кредитования МСП могут продлить до конца года
Мир
Взрыв на электроподстанции в Греции оставил без света часть Афин
Наука
Ученые заявили о быстром распространении британского штаммма коронавируса в США
Сюжет:

Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в азиатской части РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей большей части азиатской территории России ожидает аномально теплая для февраля неделя.

Сплошные минусы: как холодный январь скажется на пандемии
Морозы в Москве продлятся почти до конца месяца

Так, температура выше нормы на 4–5, а в некоторых регионах и на 8–12 градусов ожидается в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии, Республике Тыва, Бурятии, Якутии, на Чукотке и в Хабаровском крае.

«В Якутии во вторник на 15–18 градусов выше нормы. Это значит, что максимальные температуры — -30…-35 градусов. Это очень тепло. Они будут сопоставимы с минимальными температурами в центре Европейской России», — цитирует его «РИА Новости» в понедельник, 8 февраля.

Причиной данного явления стало отсутствие антициклональных процессов в азиатской части России. В то же время на северо-восток страны поступают теплые воздушные массы с Охотского моря и более южных морей.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ближайшее время в регионах Центрального федерального округа потепления не будет. До пятницы температура воздуха на этой территории будет ниже нормы на 7–12 градусов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021