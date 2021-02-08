Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в азиатской части РФ

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что жителей большей части азиатской территории России ожидает аномально теплая для февраля неделя.

Так, температура выше нормы на 4–5, а в некоторых регионах и на 8–12 градусов ожидается в Красноярском крае, Иркутской области, Хакасии, Республике Тыва, Бурятии, Якутии, на Чукотке и в Хабаровском крае.

«В Якутии во вторник на 15–18 градусов выше нормы. Это значит, что максимальные температуры — -30…-35 градусов. Это очень тепло. Они будут сопоставимы с минимальными температурами в центре Европейской России», — цитирует его «РИА Новости» в понедельник, 8 февраля.

Причиной данного явления стало отсутствие антициклональных процессов в азиатской части России. В то же время на северо-восток страны поступают теплые воздушные массы с Охотского моря и более южных морей.

Ранее Вильфанд рассказал, что в ближайшее время в регионах Центрального федерального округа потепления не будет. До пятницы температура воздуха на этой территории будет ниже нормы на 7–12 градусов.