Врач развеял мифы о капроновых колготках

Врач УЗИ-диагностики, флеболог клиники «Центр Флебологии» Амиран Демуров развеял популярные мифы о капроновых колготках.

По словам специалиста, капроновые колготки с моделирующим эффектом не несут вреда, поскольку они не так сильно утягивают, чтобы передавить крупные магистрали вен или артерий. Исключения составляют те случаи, когда у человека есть аллергия на капрон.

Кроме того, компрессионные колготки из качественного трикотажа, которые назначают при проблемах с венами, наоборот, улучшают циркуляцию крови.

«Там идет распределенный профиль давления, он нигде ничего не пережимает, наоборот, улучшает венозный отток, то есть способствует лучшей циркуляции крови, меньшей утомляемости, и идет профилактика варикозного расширения вен», — цитирует медика радио Sputnik в понедельник, 8 февраля.

Также Демуров заявил, что вопреки распространенному заблуждению, капроновые колготки обладают согревающим эффектом, так как под ними образуется слой воздуха, который неподвижно прилегает к коже.

«Воздух — хороший теплоизолятор, он прогревается от кожи и дальше защищает кожу от охлаждения. То есть какой-то согревающий эффект есть, но в совсем холодную погоду лучше надевать термобелье, а не колготки», — посоветовал он.

В январе врач-педиатр предостерегла родителей от использования шапок-балаклав детьми зимой. По словам специалиста, такие шапки быстро промокают и на морозе могут привести к простудам.