Вильфанд предупредил жителей ЦФО о сильных морозах в ближайшую неделю

В ближайшее время в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) потепления не будет, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Процессы, связанные и с адвекцией холодных воздушных масс, и с усилением антициклона в конце недели, не дают оснований полагать, что скоро потеплеет», — цитирует его ТАСС 8 февраля.

По словам Вильфанда, до пятницы температура воздуха на этой территории будет ниже нормы на 7-12 градусов. Он подчеркнул, что к выходным температурный фон немного повысится, однако все равно сохранится ниже нормы.

Синоптик напомнил, что в ближайшую неделю в столичном регионе ночью похолодает до –30... –16 градусов, а днем повысится по показателей –18... –11 градусов.

Накануне Вильфанд предупредил о 30-градусных морозах в московском регионе. По его словам, 9–10 февраля станут наиболее холодным периодом на следующей неделе.