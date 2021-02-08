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Мягкую политику кредитования МСП могут продлить до конца года

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ЦБ рассматривает сценарий с продлением регуляторных послаблений для банков в части кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП) на весь 2021 год. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе регулятора.

Пролонгация льгот коснется только пострадавших от пандемии отраслей и будет возможна в случае, если сохранятся ограничения на их работу, заявили там. Окончательное решение ЦБ примет в начале II квартала.

Представители бизнеса пояснили, что речь идет о послаблениях в резервировании и оценках залогов по кредитам. Так, на одном из февральских совещаний с представителями предпринимателей регулятор допустил, что дедлайн по созданию резервов под кредиты МСП может быть сдвинут до конца 2021 года, рассказал «Известиям» глава «Опоры России» Александр Калинин, присутствовавший на встрече.

Указание относилось и к другой важной льготе — разрешению не проводить переоценку стоимости залогов по кредитам МСП.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Малых доля: ЦБ может продлить мягкую политику кредитования МСП

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