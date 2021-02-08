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МИД России заявил о контрасте слов Борреля в Москве и в Брюсселе

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В Министерстве иностранных дел России удивлены оценкам, которые дал глава дипмиссии Евросоюза Жозеп Боррель после своего визита в Москву. Об этом говорится в заявлении ведомства, сделанном в понедельник, 8 февраля.

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Оценки Борреля разнятся с его предыдущими заявлениями, которые он давал на пресс-конференции в российской столице. При этом российская сторона прокомментировала итоги переговоров в присутствии дипломата, подчеркнули в ведомстве.

«Возможно, по прилете в Брюссель главе евродипломатии объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС», — приводит цитату из заявления МИДа ТАСС.

Заявление Борреля появилось на сайте Европейской службы внешних связей в субботу, 6 февраля. В нем он утверждает, что у Москвы отсутствует интерес к нормализации отношений с Европой, о чем свидетельствует высылка дипломатов ЕС прямо во время визита.

Визит Борреля в Москву состоялся 4–6 февраля. Глава дипломатии ЕС встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и общественными организациями России.

5 февраля МИД России объявил персонами нон грата трех дипломатов посольств Германии, Швеции и Польши в связи с их участием в незаконных акциях на территории страны.

В российском ведомстве подчеркнули, что подобные действия со стороны сотрудников диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу. Им предписано в ближайшее время покинуть территорию РФ.

В свою очередь представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что Брюссель призывает Москву пересмотреть решение.

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