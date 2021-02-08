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Хет-трик Головина принес «Монако» победу над «Нимом»

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Футбольный клуб «Монако» одержал победу над «Нимом» со счетом 4:3 в матче чемпионата Франции благодаря трем голам российского полузащитника Александра Головина.

Матч прошел 7 февраля на стадионе «Де Костьерес» в Ниме. Игрок сборной России отличился на 3-й, 12-й и 62-й минутах. Также на 77-й минуте Головин отдал результативную передачу на нападающего монегасков Кевина Фолланда. В составе хозяев поля отличились Люка До, Зинедин Ферхат и Никлас Элиассон.

По итогам 24-го тура «Монако» занимает четвертое место в таблице с 48 очками в активе, отставая от лидирующего «Лилля» на шесть баллов. «Ним» занимает последнее место в чемпионате, набрав 15 очков. Следующую игру «Монако» проведет 14 февраля на домашнем стадионе против «Лорьяна».

27 января российский полузащитник итальянского футбольного клуба «Аталанта» Алексей Миранчук забил решающий гол в домашнем матче 1/4 финала Кубка Италии против «Лацио».

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