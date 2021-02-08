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Минздрав рекомендовал пять препаратов для лечения COVID-19

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Министерство здравоохранения России разрешило использовать при лечении коронавируса пять препаратов — фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа. Это следует из опубликованных в понедельник, 8 февраля, обновленных методических рекомендаций ведомства по профилактике и лечению COVID-19.

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«В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. К ним относятся препараты фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин, интерферон-альфа», — сказано в документе.

В ведомстве уточнили, что сведения о результатах терапии ряда других лекарств «не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности», поскольку в таком случае «потенциальная польза для пациента превышает риск их применения».

В ноябре главный внештатный специалист Минздрава, профессор Владимир Чуланов заявил, что препарат ремдесивир показал свою эффективность в нескольких исследованиях, поэтому его включили в методические рекомендации по лечению заболевания COVID-19 в России.

При этом спeциалисты из Всeмирной оргaнизации здрaвоохранения (ВОЗ) не рекомендовали лечить с помощью прoтивовирусного прeпарата ремдесивир пациeнтов с коронавирусом.

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