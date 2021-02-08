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Взрыв на электроподстанции в Греции оставил без света часть Афин

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На электроподстанции в греческом городе Аспропиргос недалеко от Афин произошел взрыв, после которого часть столичного региона осталась без электричества, пишет Proto Thema в воскресенье, 7 февраля.

По данным издания, причиной отключения электроэнергии стал пожар, возникший в трансформаторах на недавно построенной электроподстанции. В результате без электричества остались многие районы Афин — от Перистери до Пирея.

Пользователи соцсетей публикуют кадры с гоярщей подстанции.

Как сообщил житель района Кукаки, причиной отключения света стала нагрузка на электросети, поскольку все сидят дома из-за карантина и комендантского часа, отмечает «РИА Новости».

Ранее в воскресенье стало известно, что сразу на двух украинских электростанциях в Винницкой и Львовской областях произошло аварийное отключение энергоблоков.

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