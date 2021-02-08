Ученые заявили о быстром распространении британского штаммма коронавируса в США

Британский штамм коронавируса стремительно распространяется в США. Об этом говорится в научном исследовании, проведенном коллективом из 53 американских ученых и опубликованном на сервере препринтов medRxiv 7 февраля.

Специалисты отмечают, что темпы распространения британского штамма (B.1.1.7) опережают на 35–45% аналогичные показатели других мутаций заболевания.

«Наше исследование показывает, что США находятся на той же траектории, что и другие страны, где B.1.1.7 быстро стал доминирующим вариантом SARS-CoV-2, что требует немедленных и решительных действий для минимизации заболеваемости и смертности от COVID-19», — отмечается в исследовании.

По мнению ученых, при таком высоком уровне распространения вируса, как в США, так и во всем мире, он продолжит мутировать, реагируя на различные методы лечения. Поэтому необходимо продолжать масштабную вакцинацию населения. При этом уже разработанные вакцины также эффективны против этого штамма. Кроме того, специалисты полагают, что защитные маски и социальное дистанцирование будут и дальше ограничивать распространение вируса.

В середине декабря 2020 года в Великобритании заявили об обнаружении нового штамма коронавируса SARS-CoV-2. Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам страны подтвердил, что он распространяется с большей скоростью и требует от населения повышенной осторожности.