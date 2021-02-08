Минздрав допустил возможность внутриутробного заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция может поражать плаценту матери, поэтому не исключена возможность внутриутробного заражения плода. Об этом говорится в обновленных методических рекомендациях по профилактике и лечению COVID-19 Минздрава России, опубликованных в понедельник, 8 февраля.

«Весьма вероятны и прямые вирусные поражения плаценты, в единичных наблюдениях показана возможность внутриутробного инфицирования, клиническое значение которого требует дальнейшего изучения», — сказано в документе.

Кроме того, отмечается, что коронавирус может влиять на ряд внутренних органов, таких, как кишечник, сердце, головной мозг, поджелудочная железа, селезенка и почки, а также способен активировать хронические инфекционные процессы.

25 января Минздрав РФ отмечал, что заболеваемость коронавирусом среди беременных женщин значительно выше, чем в популяции. При этом в целом клинические характеристики заболевания у них схожи с остальными людьми, и часто наблюдается бессимптомное течение болезни.