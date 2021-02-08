Минздрав рекомендовал онкопациентам с COVID-19 прервать лечение опухоли

В Минздраве РФ предупредили, что онкологические заболевания могут стать причиной более тяжелого течения COVID-19.

При этом наиболее уязвимыми являются те, кто получал противоопухолевое лекарственное лечение в течение трех последних месяцев, следует из десятой версии рекомендаций ведомства по профилактике, диагностике и лечению COVID-19, опубликованных 8 февраля.

«Пациентам с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 и/или наличием характерной клинической и рентгенологической картины COVID-19 необходимо прервать противоопухолевое лекарственное лечение до значимого клинического улучшения, регресса пневмонии и получения отрицательного результата ПЦР», — сказано в документе.

В связи с этим во всех случаях необходимо рассмотреть возможность перевода пациента на менее токсичный режим лечения опухоли либо временно его прекратить, когда это возможно.

В отдельных случаях возможно проведение химиотерапии с предпочтительным использованием наименее токсичных программ лечения.

Также в рекомендациях отмечается, что пациенты, которые переболели коронавирусом, имеют повышенный риск развития туберкулеза.