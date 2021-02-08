Милонов похвалил Головина за хет-трик в матче с «Нимом»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов назвал российского футболиста Александра Головина «красавой» за игру в матче 24-го тура чемпионата Франции.

Российский полузащитник в составе команды «Монако» оформил хет-трик в игре против клуба «Ним». Встреча завершилась со счетом 4:3.

«Красава! Поздравляю Александра с таким замечательным выступлением. Пусть и дальше показывает такую классную игру», — цитирует Милонова «Спорт-Экспресс» в воскресенье, 7 февраля.

Александр Головин принял участие в девяти матчах Лиги 1, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи. В матче против «Нима» футболист впервые в году вышел в стартовом составе.