Прокуратура начала проверку разлива нефтепродуктов под Оренбургом

Площадь разлива нефтепродуктов в результате дорожно-транспортных происшествий под Оренбургом составила 205 кв. м. 6 февраля около села Алексеевка в Ташлинском районе в кювет съехали два нефтевоза.

Аварии произошли в нескольких километрах друг от друга. Разлив нефти в первом случае составил 200 кв. м, во втором — 5 кв. м. Последствия аварий в настоящее время ликвидируют. По данному факту прокуратура инициировала проверку, передает РИА «Оренбуржье».

Как стало известно 4 февраля, легковой автомобиль и трактор столкнулись на трассе в Оренбургской области. Два человека получили смертельные травмы. Авария произошла на автодороге Бугульма–Бугуруслан–Бузулук–Уральск на территории Бузулукского района.