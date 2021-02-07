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Председателя кооператива в Ишиме осудили за мошенничество

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В Ишиме Тюменской области вынесли приговор председателю потребительского кооператива, который занимается переработкой и продажей сельскохозяйственной продукции. С декабря 2017 года по январь 2019-го мужчина получил из регионального бюджета субсидии на сумму 1,12 млн рублей, при этом, как отметили в городском суде, действовал он обманным путем и из корыстных побуждений.

Выделенные государством деньги житель Ишимского района похитил. Осужденный по статье «Мошенничество в особо крупном размере» председатель получил условный срок, пишет megatyumen.ru.

«С учетом того, что гражданин ранее не судим, с учетом смягчающих обстоятельств суд применил ст. 73 УК РФ с возложением на гражданина ограничений и обязанностей, способствующих его исправлению», – сообщили правоохранители.

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