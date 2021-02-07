В США признали отставание ядерного арсенала от российского

Бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск США генерал Джек Кин признал, что ядерный арсенал страны отстает от российского. Об этом он заявил в интервью Fox News, опубликованном на YouTube.

По его словам, несмотря на то что размеры арсеналов Москвы и Вашингтона, согласно договору СНВ-3, совпадают, в модернизации этого типа оружия американская сторона серьезно отстает.

Так, если Россия завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия, то в США оно находится в плачевном состоянии.

Кроме того, Штаты также отстают от России и Китая в средствах, которые предназначены для неядерного конфликта. Стране необходимо увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет, а также модернизировать обычные вооружения, считает Кин.

По мнению генерала, США необходимо перезагрузить свои боевые возможности, чтобы не дать соперникам «воспользоваться слабостями», которые они видят в ядерном арсенале страны.

Ранее, 2 февраля, глава стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией.

Ричард подчеркнул, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не верит в то, что здравомыслящие американские военачальники всерьез рассматривают вероятность ядерной войны между странами.