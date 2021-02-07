Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Папа римский впервые в истории назначил женщину в синод епископов
Туризм
Ростуризм заявил о сокращении долгов туроператоров перед россиянами
Мир
Байден призвал Сербию признать независимость Косово
Мир
ЕС допустил введение новых санкций против России
Спорт
Хет-трик Головина помог «Монако» обыграть «Ним»
Мир
Центр здравоохранения Венгрии окончательно одобрил вакцину «Спутник V»
Мир
В Африке зафиксирован новый случай смерти от лихорадки Эбола
Мир
Россияне не пострадали при сходе ледника в Индии
Спорт
Сборная России обратится в FIS из-за падения Ретивых на Кубке мира

В США признали отставание ядерного арсенала от российского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск США генерал Джек Кин признал, что ядерный арсенал страны отстает от российского. Об этом он заявил в интервью Fox News, опубликованном на YouTube.

Время, стоп: часы Судного дня замерли за 100 секунд до апокалипсиса
Неэффективный ответ на эпидемию коронавируса говорит о неготовности властей и общества справляться с угрозами других кризисов, считают ученые-ядерщики

По его словам, несмотря на то что размеры арсеналов Москвы и Вашингтона, согласно договору СНВ-3, совпадают, в модернизации этого типа оружия американская сторона серьезно отстает.

Так, если Россия завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия, то в США оно находится в плачевном состоянии.

Кроме того, Штаты также отстают от России и Китая в средствах, которые предназначены для неядерного конфликта. Стране необходимо увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет, а также модернизировать обычные вооружения, считает Кин.

По мнению генерала, США необходимо перезагрузить свои боевые возможности, чтобы не дать соперникам «воспользоваться слабостями», которые они видят в ядерном арсенале страны.

Ранее, 2 февраля, глава стратегического командования ВС США Чарльз Ричард заявил, что Соединенные Штаты должны быть готовы к ядерной войне с Китаем или Россией.

Ричард подчеркнул, что Пентагону необходимо воспринимать угрозу ядерного конфликта как реальную, а также разработать новые концепции сдерживания, а при необходимости и ведения ядерной войны.

В свою очередь посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не верит в то, что здравомыслящие американские военачальники всерьез рассматривают вероятность ядерной войны между странами.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021