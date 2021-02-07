В ВОЗ развеяли слухи о бесплодии из-за вакцинации от COVID-19

Вакцина от COVID-19 не может вызвать бесплодие. Об этом 7 февраля заявила руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен.

«Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызывать бесплодие. Это слухи, циркулирующие вокруг многих разных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности <...> не существует ни одной вакцины, вызывающей бесплодие», — сказала она в интервью, опубликованном в Twitter организации.

О'Брайен объяснила, что вакцины состоят из различных элементов, каждый из которых тестируется сначала на животных, потом на людях. И только после этого вакцина может быть использована для иммунизации общества. При этом каждая вакцина проходит оценку безопасности, в том числе и в ходе промышленного производства.

В декабре 2020 года, ученые из Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета пришли к выводу, что тяжелое течение COVID-19 может привести к полному бесплодию у мужчин.