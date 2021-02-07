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Движение на Забайкальской железной дороге восстановлено после схода 17 вагонов

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Движение поездов на Забайкальской железной дороги восстановлено после схода 17 вагонов грузового поезда на станции Нанагры.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 7 февраля на сайте Забайкальской железной дороги.

«Движение по станции осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

В ликвидации последствий аварии были задействованы более 250 железнодорожников, а также восстановительные поезда.

Инцидент со сходом товарных вагонов с путей произошел на станции Нанагры 6 февраля в 23:56 (мск). Движение на станции было приостановлено, возникли задержки пассажирских поездов. Пострадавших в ходе происшествия нет.

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