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ВОЗ за сутки выявила более 432 тыс. случаев COVID-19

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За сутки в мире выявлено 432 332 случая коронавирусной инфекции, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованных в воскресенье, 7 февраля.

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Число летальных исходов за это время возросло на 11 752, достигнув таким образом 2 302 302.

Наибольшее число случаев за минувшие сутки зафиксировали в Северной и Южной Америке (241 002), на втором месте — Европа (128 578), на третьем — Юго-Восточная Азия (25 691).

Всего ВОЗ сообщает о 105 394 301 заболевшем COVID-19.

5 февраля эксперт организации Мария ван Керкхове заявила, что темпы распространения коронавируса в мире замедляются, однако ограничительные меры необходимо продолжать соблюдать.

В этот же день глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что людей, которые получили вакцину от COVID-19, стало больше, чем тех, кто заболел коронавирусом.

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