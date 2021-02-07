Посольство РФ назвало предвзятыми слова премьера Литвы о «Спутнике V»

Слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» предвзяты и являются частью кампании по дезинформации. Об этом говорится в заявлении посольства России в Вильнюсе, опубликованном 7 февраля на странице дипмиссии в Twitter.

5 февраля Шимоните в своем Twitter назвала «Спутник V» «гибридным оружием», которое Москва якобы использует для распространения влияния.

«Показатели «Спутник V», признанные на международном уровне, говорят сами за себя. Главное — в России уже идет массовая вакцинация. А в Литве?» — говорится в сообщении посольства.

Первая в России и в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека.

Издание The Lancet 2 февраля опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. Кроме того, уровень антител у привитых оказался в 1,3–1,5 раза выше, чем у переболевших COVID-19.