Железнодорожники провели урок для астраханских школьников

Активисты совета молодёжи Астраханского региона Приволжской железной дороги провели профориентационный урок для старшеклассников средней школы №4 города Астрахани.

Занятие проводилось с целью знакомства учащихся с деятельностью ОАО «РЖД» и популяризации железнодорожных профессий среди молодёжи. Учащимся 10-х и 11-х классов рассказали о структурных подразделениях холдинга, а также о корпоративных традициях и социальных гарантиях сотрудников. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Ребят проинформировали о возможностях поступления в отраслевые вузы и техникумы с перспективой дальнейшего трудоустройства на предприятия Приволжской железной дороги.