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Пушков назвал происходящее в США тоталитарной революцией

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Российский сенатор Алексей Пушков назвал события в США, происходящие в последнее время, признаками тоталитарной революции. Об этом он сообщил в воскресенье, 7 февраля, в своем Telegram-канале.

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«Происходит в США — под ритуальные вопли о «защите демократии» — тоталитарная революция <…> Америка на глазах превращается в антиутопию», — написал Пушков.

Он отметил, что признаками тоталитарной революции являются такие события, как снос памятников, блокировка аккаунтов в социальных сетях бывшего президента страны Дональда Трампа, ненависть американцев к истории своей страны, и многие другие.

«Снос памятников, ненависть к своей истории, блокировка в соцсетях собственного президента и его сторонников, охота на ведьм, поиск «внутренних террористов», объявление свободы слова «фетишем правого крыла», призывы к «дефашизации» населения страны, якобы охваченного расистскими рефлексами, требование создать Министерство правды, навязать всем Единую «правильную» мысль — это и есть признаки такой революции», — перечислил политик.

В конце января Пушков назвал причину нарастающего разочарования американцев в администрации президента США Джо Байдена. Он отметил, что решение Байдена отменить разрешение на строительство трубопровода Keystone XL оставило без высокооплачиваемой работы тысячи американцев.

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