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Умер бывший госсекретарь США Джордж Шульц

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Экс-госсекретарь США Джордж Шульц умер на 101-м году жизни. Об этом в воскресенье, 7 февраля, говорится в заявлении Гуверовского института при Стэнфордском университете, сотрудником которого он являлся.

«Один из наиболее последовательных политиков за все время, работавший с тремя американскими президентами, Джордж Шульц умер 6 февраля в возрасте 100 лет. Он запомнится как наиболее влиятельный госсекретарь в нашей истории», — говорится в сообщении.

Отмечается, что политик умер в своем доме в кампусе Стэнфорда. Причины смерти не уточняются.

Джордж Шульц родился в Нью-Йорке. В администрации президента США Ричарда Никсона он работал министром труда с 1969 по 1970 годы. В 1972 году стал министром финансов. В 1982 году был назначен президентом Рональдом Рейганом госсекретарем Соединенных Штатов. Также работал в административно-бюджетном управлении.

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