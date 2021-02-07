Историческую реконструкцию представили на вокзале в Петербурге

На петербургском Финляндском вокзале прошло мероприятие, посвященное прибытию в Ленинград первого поезда после прорыва блокады в 1943 году. Тогда был завершен полуторагодичный перерыв в прямом сообщении и в осажденный город пришел состав с продовольствием.

После исторической театральной постановки на вокзале представили для осмотра железнодорожную технику образца времен Великой Отечественной войны и послевоенного времени, передает телеканал «78».

В Санкт-Петербурге построят мемориальный комплекс, посвященный истории полярных отрядов, которые занимались доставкой грузов в годы Великой Отечественной войны. Он будет называться «Северные конвои» и разместится на территории колледжа Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова.